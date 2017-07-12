"Зенит" продлил контракт с Зыряновым

Полузащитник Константин Зырянов подписал новый контракт с "Зенитом", сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение между футболистом и клубом будет действовать до лета 2018 года. Стоит отметить, что последние три сезона хавбека играет за вторую команду питерцев.

39-летний Зырянова выступает за "Зенит" с 2007 года, провел за клуб 286 матчей, забил 39 голов и отдал 60 результативных передач. Трехкратный чемпион России, обладатель Кубка России, двукратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА, обладатель Суперкубка УЕФА. За сборную России сыграл 51 матч и забил 7 мячей.

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