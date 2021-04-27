"Зенит" продлил контракты с двумя 18-летними игроками

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Питерский "Зенит" объявил о заключении новых соглашений с двумя воспитанниками клубной академии.

До июня 2024 года свои контракты с "сине-бело-голубыми" продлили вратарь Даниил Одоевский и защитник Данила Хотулев.

18-летний Одоевский пока не играл за первую команду "Зенита".

18-летний Хотулев провёл 2 матча за основу, дебютировав в марте этого года.

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