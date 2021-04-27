"Зенит" продлил контракты с двумя 18-летними игроками
Фото инстаграм "Зенита"
Питерский "Зенит" объявил о заключении новых соглашений с двумя воспитанниками клубной академии.
До июня 2024 года свои контракты с "сине-бело-голубыми" продлили вратарь Даниил Одоевский и защитник Данила Хотулев.
18-летний Одоевский пока не играл за первую команду "Зенита".
18-летний Хотулев провёл 2 матча за основу, дебютировав в марте этого года.
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