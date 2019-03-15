"Зенит" продлил свою безвыигрышную серию в гостевых матчах Лиги Европы

"Зенит" в выездном матче 1/8 финала Лиги Европы уступил "Вильярреалу" (1:2).

Таким образом, безвыигрышная серия питерского клуба в гостевых матчах Лиги Европы достигла девяти матчей.

В последних девяти играх на выезде "Зенит" семь раз проиграл и дважды играл вничью.

Отметим, что в этом сезоне Лиги Европы "Зенит" ни разу не одержал победы на выезде.

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