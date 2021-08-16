"Зенит" продлит контракт с Дзюбой только при одном условии
Будущее форварда Артёма Дзюбы в питерском "Зените" определится только в конце нынешнего сезона.
По информации "СЭ", опция продления контракта между сторонами до июня 2023 года активируется только при одном условии.
Сообщается, что 32-летний футболист должен провести на поле более 70 процентов игрового времени в сезоне 2021/22.
Пока Дзюба принял участие во всех пяти матчах "Зенита" в новой кампании, однако полностью отыграл всего один из них.
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