"Зенит" продлит контракт с Дзюбой только при одном условии

Фото инстаграм Артема Дзюбы

Будущее форварда Артёма Дзюбы в питерском "Зените" определится только в конце нынешнего сезона.

По информации "СЭ", опция продления контракта между сторонами до июня 2023 года активируется только при одном условии.

Сообщается, что 32-летний футболист должен провести на поле более 70 процентов игрового времени в сезоне 2021/22.

Пока Дзюба принял участие во всех пяти матчах "Зенита" в новой кампании, однако полностью отыграл всего один из них.

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