"Зенит" продлит контракт с Кришито

Теги зенит санкт-петербургдоменико кришито

"Зенит" продлит контракт с Кришито

"Зенит" договорился о продлении контракта с итальянским защитником Доменико Кришито, сообщает Gazzamercato.

По сведениям издания, новое соглашение между футболистом и клубом будет действовать до лета 2020 года. Нынешний контракт истекает через год.

30-летний Кришито выступает за "Зенит" с 2011 года, провел за клуб 187 матчей и забил 14 голов.

Не пропустите: Кайо не собирается переходить в "Зенит". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

Яшин вошел в число 30 лучших футболистов в рейтинге от FourFourTwo

Яшин вошел в число 30 лучших футболистов в рейтинге от FourFourTwo

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 2 6
2 Краснодар 2 6
3 Зенит Санкт-Петербург 2 6
4 Ахмат 2 6
5 Урал 2 4
6 Уфа 2 4
7 ЦСКА Москва 2 3
8 Анжи 2 3
9 Арсенал Тула 2 3
10 Спартак Москва 2 2
11 Динамо Москва 2 1
12 Ростов 2 1
13 Рубин 2 0
14 Амкар 2 0
15 СКА Хабаровск 2 0
16 Тосно 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов