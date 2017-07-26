"Зенит" продлит контракт с Кришито

"Зенит" договорился о продлении контракта с итальянским защитником Доменико Кришито, сообщает Gazzamercato.

По сведениям издания, новое соглашение между футболистом и клубом будет действовать до лета 2020 года. Нынешний контракт истекает через год.

30-летний Кришито выступает за "Зенит" с 2011 года, провел за клуб 187 матчей и забил 14 голов.

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