"Зенит" продлит контракт с Кришито



Защитник "Зенита" Доменико Кришито вскоре подпишет с с клубом новый контракт, сообщает Tuttomercatoweb.

По сведениям издания, новое соглашение между футболистом и клубом будет рассчитано до лета 2020 года. Нынешний контракт истекает летом 2018 года.

Напомним, что 30-летний Кришито выступает за "Зенит" с 2011 года, провел за клуб 194 матча и забил 16 голов. В этом сезоне итальянец стал капитаном команды.

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