"Зенит" продлит контракт с Кузяевым

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"Зенит" продлит контракт с Кузяевым

Руководству "Зенита" удалось сохранить в команде хавбека Далера Кузяева.

Как сообщает "Рейтинг Букмекеров", 27-летний футболист в ближайшее время продлит контракт с клубом. Напомним, что действующее соглашение игрока истекает 30 июля.

Ранее сообщалось, что Кузяев хочет попробовать свои силы в одном из европейских чемпионатов.

Кузяев перебрался в "Зенит" в 2017 году. За это время он провел 92 игры и забил 12 голов.

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