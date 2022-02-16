"Зенит" продлит контракты с рядом футболистом
Фото: инстаграм "Зенита"\Автор неизвестен
Хавбек "Зенита" Магомед Оздоев достиг договоренности о продлении контракта с петербургским клубом, сообщает Bobsoccer.ru.
По информации источника, вероятнее всего в команде останутся Александр Ерохин, Алексей Сутормин, Артем Дзюба и Михаил Кержаков.
Отмечается, что предложение о новом контракте также было сделано Ярославу Ракицкому.
Сообщается, что исходя из результата команды в РПЛ "Зенит" может начать переговоры о продлении соглашении с главным тренером команды Сергеем Семаком.
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