"Зенит" продолжает борьбу за игрока сборной Аргентины

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"Зенит" продолжает борьбу за игрока сборной Аргентины

"Зенит" по-прежнему хочет купить аргентинского полузащитника "Спортинга" Маркоса Акунью, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, российский клуб предложил за футболиста 16 миллионов евро и еще два миллиона в качестве бонусов. Однако "Спортинг" требует за игрока не менее 20 миллионов евро сразу.

27-летний Акунья выступает за "Спортинг" с 2017 года, провел за клуб 85 матчей, забил семь мячей и отдал 15 голевых передач. Сыграл 16 матчей за сборную Аргентины.

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