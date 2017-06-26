"Зенит" продолжает интересоваться форвардом "Ливерпуля"

Теги зенит санкт-петербургливерпульлазар маркович

"Зенит" продолжает интересоваться форвардом "Ливерпуля"Питерский "Зенит" продолжает интересоваться форвардом английского "Ливерпуля" Лазаром Марковичем, информирует ВВС.

По сведениям источника, главным конкурентом "сине-бело-голубых" в борьбе за 23-летнего нападающего может стать "Уотфорд". "Красные" же готовы будут выслушать предложения по сербу после того, как клуб приобрел Мохаммеда Салаха.

Отметим, что прошлый сезон Маркович провел в аренде в лиссабонском "Спортинге" и "Халл Сити". В 28 матчах за них он забил 4 мяча.

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