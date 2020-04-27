"Зенит" продолжает помогать больницам Петербурга в борьбе с коронавирусом

Теги зенит санкт-петербургалександр медведевкоронавирус

"Зенит" продолжает помогать больницам Петербурга в борьбе с коронавирусом

"Зенит" выделил средства больницам Санкт-Петербурга для борьбы с коронавиурсом. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Деньги пойдут на закупку средств индивидуальной защиты для врачей и медперсонала. Больницам передадут 1600 комбинезонов, 300 защитных очков, 2380 респираторов, 1000 экранов, 80 одноразовых халатов, а также 30 пульсоксиметров.

По последним данным, в Санкт-Петербурге зафиксировано в общей сложности 3238 случаев заболевания коронавирусом.

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