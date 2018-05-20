"Зенит" продолжает проявлять интерес к Бенитесу

Питерский "Зенит" продолжает проявлять интерес к главному тренеру "Ньюкаслу" Рафаэлю Бенитесу, информирует Newcastle Chronichle.

Так, по сведениям источника, наставник "сорок" все еще рассматривается руководством "сине-бело-голубых" в качестве нового рулевого своей команды.

Ранее Бенитес работал с "Вальядолидом", "Осасуной", "Эстремадурой", "Тенерифе", "Валенсией", "Ливерпулем", "Интером", "Челси", "Наполи" и "Реалом".