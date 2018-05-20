"Зенит" продолжает проявлять интерес к Бенитесу

Теги зенит санкт-петербурграфаэль бенитесньюкасл юнайтед

"Зенит" продолжает проявлять интерес к БенитесуПитерский "Зенит" продолжает проявлять интерес к главному тренеру "Ньюкаслу" Рафаэлю Бенитесу, информирует Newcastle Chronichle.

Так, по сведениям источника, наставник "сорок" все еще рассматривается руководством "сине-бело-голубых" в качестве нового рулевого своей команды.

Ранее Бенитес работал с "Вальядолидом", "Осасуной", "Эстремадурой", "Тенерифе", "Валенсией", "Ливерпулем", "Интером", "Челси", "Наполи" и "Реалом".

Напомним, в шорт-лист "Зенита" вошел еще один тренер. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Итоговый рейтинг претендентов на "Золотую бутсу": Месси в пятый раз выиграл награду

Итоговый рейтинг претендентов на "Золотую бутсу": Месси в пятый раз выиграл награду

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 37 97
2 Манчестер Юнайтед 37 78
3 Тоттенхэм 37 74
4 Ливерпуль 37 72
5 Челси 37 70
6 Арсенал Лондон 37 60
7 Бернли 37 54
8 Эвертон 37 49
9 Лестер Сити 37 47
10 Ньюкасл Юнайтед 37 41
11 Кристал Пэлас 37 41
12 Борнмут 37 41
13 Уотфорд 37 41
14 Брайтон & Хоув Альбион 37 40
15 Вест Хэм Юнайтед 37 39
16 Хаддерсфилд Таун 37 37
17 Саутгемптон 37 36
18 Суонси Сити 37 33
19 Вест Бромвич Альбион 37 31
20 Сток Сити 37 30
Полная таблица

топ-5 тегов