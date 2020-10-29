"Зенит" проиграл "Боруссии" в матче Лиги Чемпионов

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"Зенит" проиграл "Боруссии" в матче Лиги Чемпионов

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов дортмундская "Боруссия" на своем поле обыграла петербургский "Зенит" со счетом 2:0.

Победу немецкому клубу принесли голы Джейдона Санчо и Эрлинга Холанда.

"Боруссия" Дортмунд Германия – "Зенит" Санкт-Петербург Россия - 2:0 (0:0)
Голы: Санчо, 78 (с пенальти), Холанд, 90+1 - 2:0

"Боруссия": Бюрки, Менье, Аканджи, Хуммельс, Геррейру, Дауд (Азар, 67), Витцель, Рейна, Санчо, Ройс (Брандт, 74), Холанд.

"Зенит": Кержаков, Ловрен, Ракицкий, Караваев, Дуглас Сантос, Вендел, Ерохин, Барриос (Сутормин, 81), Кузяев (Оздоев, 71), Дриусси (Жирков, 74), Дзюба (Мостовой, 46).

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