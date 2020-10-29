"Зенит" проиграл "Боруссии" в матче Лиги Чемпионов
В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов дортмундская "Боруссия" на своем поле обыграла петербургский "Зенит" со счетом 2:0.
Победу немецкому клубу принесли голы Джейдона Санчо и Эрлинга Холанда.
"Боруссия" Дортмунд Германия – "Зенит" Санкт-Петербург Россия - 2:0 (0:0)
Голы: Санчо, 78 (с пенальти), Холанд, 90+1 - 2:0
"Боруссия": Бюрки, Менье, Аканджи, Хуммельс, Геррейру, Дауд (Азар, 67), Витцель, Рейна, Санчо, Ройс (Брандт, 74), Холанд.
"Зенит": Кержаков, Ловрен, Ракицкий, Караваев, Дуглас Сантос, Вендел, Ерохин, Барриос (Сутормин, 81), Кузяев (Оздоев, 71), Дриусси (Жирков, 74), Дзюба (Мостовой, 46).
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|6
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|О
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|АЕК
|6
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|6
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|3
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|6
|8
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|4
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|О
|1
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|6
|13
|2
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|6
|9
|3
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|6
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|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
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|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
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|6
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|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
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|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
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|6
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|М
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|1
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|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
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|5
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|4