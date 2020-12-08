"Зенит" проиграл "Боруссии" в заключительном матче Лиги Чемпионов

Теги зенит санкт-петербургборуссия дортмунд

"Зенит" проиграл "Боруссии" в заключительном матче Лиги Чемпионов

В матче 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов петербургский "Зенит" на своем поле проиграл дортмундской "Боруссии" со счетом 1:2.

В первом тайме счет открыл Себастьян Дриусси, но во второй половине победу гостям принесли Лукас Пищек и Аксель Витсель.

"Боруссия", набрав 13 очков, заняла первое место в турнирной таблице группы F и вышла в плей-офф Лиги Чемпионов. "Зенит" с одним очком занял последнее, 4 место, и не сумел пробиться в весеннюю часть еврокубков.

"Зенит" Россия – "Боруссия" Дортмунд Германия - 1:2 (1:0)
Голы: Дриусси, 16 - 1:0, Пищек, 68 - 1:1, Витцель, 78 - 1:2

"Зенит": Кержаков, Прохин, Дуглас Сантос, Ракицкий (Ловрен, 67), Кузяев (Вендел, 61), Сутормин, Барриос, Оздоев (Круговой, 79), Малком (Караваев, 79), Азмун, Дриусси (Дзюба, 60).

"Боруссия": Хитц, Шульц, Пишчек (Загаду, 72), Хуммельс (Санчо, 72), Пасслак (Мукоко, 58), Брандт (Рейна, 58), Витцель, Азар (Кнауфф, 83), Беллингем, Ройс, Джан.

Не пропустите: Стало известно, сколько денег было украдено на строительстве "Газпром Арены".
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Умер бывший тренер сборной Аргентины

Умер бывший тренер сборной Аргентины

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов