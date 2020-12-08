"Зенит" проиграл "Боруссии" в заключительном матче Лиги Чемпионов
В матче 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов петербургский "Зенит" на своем поле проиграл дортмундской "Боруссии" со счетом 1:2.
В первом тайме счет открыл Себастьян Дриусси, но во второй половине победу гостям принесли Лукас Пищек и Аксель Витсель.
"Боруссия", набрав 13 очков, заняла первое место в турнирной таблице группы F и вышла в плей-офф Лиги Чемпионов. "Зенит" с одним очком занял последнее, 4 место, и не сумел пробиться в весеннюю часть еврокубков.
"Зенит" Россия – "Боруссия" Дортмунд Германия - 1:2 (1:0)
Голы: Дриусси, 16 - 1:0, Пищек, 68 - 1:1, Витцель, 78 - 1:2
"Зенит": Кержаков, Прохин, Дуглас Сантос, Ракицкий (Ловрен, 67), Кузяев (Вендел, 61), Сутормин, Барриос, Оздоев (Круговой, 79), Малком (Караваев, 79), Азмун, Дриусси (Дзюба, 60).
"Боруссия": Хитц, Шульц, Пишчек (Загаду, 72), Хуммельс (Санчо, 72), Пасслак (Мукоко, 58), Брандт (Рейна, 58), Витцель, Азар (Кнауфф, 83), Беллингем, Ройс, Джан.
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|6
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|6
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|1
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|6
|9
|3
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|6
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