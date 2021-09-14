"Зенит" проиграл "Челси" в Лиге Чемпионов

Фото: инстаграм "Челси"/Автор неизвестен

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов лондонский "Челси" на своем поле обыграл петербургский "Зенит" со счетом 1:0.

Единственный гол в середине второго тайма забил Ромелу Лукаку.

Во 2-м туре "Челси" в гостях сыграет с "Ювентусом", а "Зенит" дома встретится с "Мальме".

"Челси" Англия – "Зенит" Россия - 1:0 (0:0)

Гол: Лукаку, 69 - 1:0

"Челси": Менди, Аспиликуэта (Тиаго Силва, 83), Кристенсен, Рюдигер, Ковачич, Джеймс, Жоржиньо, Маунт, Зиеш (Хавертц, 63), Алонсо (Чилуэлл, 83), Лукаку.

"Зенит": Крицюк, Сутормин, Чистяков, Ракицкий (Круговой, 88), Дуглас Сантос, Малком (Дзюба, 75), Вендел (Ерохин, 76), Кузяев (Кравцов, 82), Барриос, Клаудиньо (Мостовой, 88), Азмун.

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