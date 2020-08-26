"Зенит" проиграл "Динамо", однако остался лидером РПЛ

В рамках 5-го тура РПЛ "Зенит" проиграл московскому "Динамо".

"Зенит" по-прежнему лидирует в чемпионате, опережая "Спартак" на одно очко. "Динамо" благодаря победе вышло на четвертую позицию.

"Динамо" - "Зенит" 1:0

Гол: Шунич, 40 - 1:0

"Динамо": Шунин, Скопинцев, Ордец, Шунич, Паршивлюк, Шиманьски, Фомин, Каборе, Евгеньев, Игбоун (Комличенко, 67), Филипп.

"Зенит": Кержаков, Ловрен, Караваев, Ракицкий, Дуглас Сантос, Барриос, Оздоев (Ригони, 70), Малком, Азмун, Дзюба (Жирков, 70), Дриусси (Мостовой, 15).

Удаления: Скопинцев (75), Барриос (84).

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