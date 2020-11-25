"Зенит" проиграл "Лацио" в гостевом матче Лиги Чемпионов

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов петербургский "Зенит" на выезде проиграл римскому "Лацио" со счетом 1:3. Победу итальянскому клубу принесли дубль Чиро Иммобиле и гол Марко Пароло. В составе россиян отличился Артем Дзюба.

"Лацио" Италия – "Зенит" Россия - 3:1 (2:1)

Голы: Иммобиле, 3 - 1:0, Пароло, 22 - 2:0, Дзюба, 25 - 2:1, Иммобиле, 55 (с пенальти) - 3:1

"Лацио": Рейна, Худт, Ачерби, Габаррон (Луис Фелипе, 60), Лаццари (Фарес, 69), Пароло (Акпа-Акпро, 60), Марушич, Лейва (Катальди, 68), Луис Альберто, Корреа, Иммобиле.

"Зенит": Кержаков, Дуглас Сантос (Сутормин, 37), Ракицкий, Ловрен, Жирков (Азмун, 73), Барриос (Дриусси, 59), Мостовой (Мусаев, 59), Ерохин (Шамкин, 74), Кузяев, Малком, Дзюба.

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