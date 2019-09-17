"Зенит" проиграл "Лиону" в Юношеской лиге УЕФА

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"Зенит" проиграл "Лиону" в Юношеской лиге УЕФА

Петербургский "Зенит" в матче 1-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА потерпел поражение от французского "Лиона" со счетом 2:4.

Российский клуб открыл счет перед свистком на перерыв, но во втором тайме лионцы забили три мяча подряд. В концовке встречи команды обменялись голами.

Во 2-м туре "Зенит" дома сыграет с "Бенфикой". Матч состоится 2 октября.

"Лион" Франция - "Зенит" Россия - 4:2 (0:1)

Голы: Бачинский, 45+2 - 0:1, Черки, 49 - 1:1, Сумаре, 56 - 2:1, Томас, 74 - 3:1, Косарев, 90+1 - 3:2, Коли, 90+4 (с пенальти) - 4:2

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