"Зенит" проиграл "РБ Лейпциг" в Юношеской лиге УЕФА

В рамках четвёртого тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА "Зенит" на своём поле потерпел поражение от "РБ Лейпциг" со счётом 0:2.

Оба гола в ворота питерской команды забил 17-летний тоголезский форвард "быков" Коссиви Амедеджиссо.

Также стоит отметить, что почти весь второй тайм "сине-бело-голубые" отыграли вдесятером.

"Зенит U-19" (Россия) - "РБ Лейпциг U-19" (Германия) - 0:2

Голы: Амедеджиссо, 55 - 0:1, Амедеджиссо, 74 - 0:2.

"Зенит U-19": Рыбиков, Вахания, Прохин, Хотулев, Прищепа, Щетинин (Смирнов, 59), Кравцов, Шамкин, Симутенков, Бачинский (Косарев, 75), Симдянкин.

"РБ Лейпциг U-19": Шрайбер, Луан Кандидо (Шульц, 89), Талабиди, Йекель, Циммер, Вош (Бидстрап, 59), Мартель, Амедеджиссо, Хартманн (Бондсуэлл, 84), Борковски (Винтер, 89), Хольм.

Удаление: Прищепа (53).

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