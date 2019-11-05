"Зенит" проиграл "РБ Лейпциг" в Юношеской лиге УЕФА

Теги зенит санкт-петербургрб лейпциг

"Зенит" проиграл "РБ Лейпциг" в Юношеской лиге УЕФА

В рамках четвёртого тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА "Зенит" на своём поле потерпел поражение от "РБ Лейпциг" со счётом 0:2.

Оба гола в ворота питерской команды забил 17-летний тоголезский форвард "быков" Коссиви Амедеджиссо.

Также стоит отметить, что почти весь второй тайм "сине-бело-голубые" отыграли вдесятером.

"Зенит U-19" (Россия) - "РБ Лейпциг U-19" (Германия) - 0:2

Голы: Амедеджиссо, 55 - 0:1, Амедеджиссо, 74 - 0:2.

"Зенит U-19": Рыбиков, Вахания, Прохин, Хотулев, Прищепа, Щетинин (Смирнов, 59), Кравцов, Шамкин, Симутенков, Бачинский (Косарев, 75), Симдянкин.

"РБ Лейпциг U-19": Шрайбер, Луан Кандидо (Шульц, 89), Талабиди, Йекель, Циммер, Вош (Бидстрап, 59), Мартель, Амедеджиссо, Хартманн (Бондсуэлл, 84), Борковски (Винтер, 89), Хольм.

Удаление: Прищепа (53).

Не пропустите: Уткин отреагировал на слова Дзюбы о стоимости составов "Зенита" и "РБ Лейпциг". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Девушки, укравшие алюминиевую фигуру Дзюбы, попросили помощи у футболиста

Девушки, укравшие алюминиевую фигуру Дзюбы, попросили помощи у футболиста

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов