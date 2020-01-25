"Зенит" проиграл "Ред Булл Зальцбург" в товарищеском матче, пропустив 6 голов

В Дохе состоялся товарищеский матч между питерским "Зенитом" и австрийским "Ред Булл Зальцбург".

Российская команда проиграла со счётом 3:6. В составе "сине-бело-голубых" отличились Йордан Осорио, Олег Шатов и Роберт Мак.

Стоит отметить, что игра проходила в формате трёх таймов по 40 минут.

"Зенит" - "Ред Булл Зальцбург" - 3:6

Голы: Бериша (пенальти), 5 - 0:1, Рамальо, 33 - 0:2, Хван Хи Чхан, 34 - 0:3, Осорио, 53 - 1:3, Шатов, 55 - 2:3, Адейеми, 63 - 2:4, Мак, 76 - 3:4, Покорны, 80 - 3:5, Коита, 93 - 3:6.

"Зенит" (начало матча): Кержаков (Рудаков, 41), Смольников, Осорио, Ракицкий, Сантос, Оздоев, Барриос, Исламхан, Шатов, Дзюба, Кокорин (к).

"Зенит" (с 60-й минуты): Рудаков (Васютин, 81), Жирков, Прохин, Иванович, Караваев, Мусаев, Капленко, Сутормин, Ерохин, Мак (Воробьев,105), Дриусси.

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