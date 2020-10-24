"Зенит" проиграл "Рубину" в Санкт-Петербурге
В матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" на своем поле проиграл казанскому "Рубину" со счетом 1:2. Счет открыл Александр Ерохин, но затем победу казанцам принесли голы Джордже Деспотовича и Дарко Евтича.
"Зенит" остался на первом месте в турнирной таблице чемпионата России, "Рубин" поднялся на девятую позицию.
"Зенит" Санкт-Петербург - "Рубин" Казань - 1:2 (1:1)
Голы: Ерохин, 26 - 1:0, Деспотович, 43 - 1:1, Евтич, 69 - 1:2
"Зенит": Кержаков, Ловрен, Дуглас Сантос, Караваев, Ракицкий, Ерохин, Оздоев (Кузяев, 70), Вендел, Барриос, Дзюба, Дриусси.
"Рубин": Дюпин, Уремович, Самошников, Бегич, Старфельт, Кварацхелия, Бакаев, Шатов, Евтич, Хван Ин Бом, Деспотович.
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