"Зенит" проиграл "Рубину" в Санкт-Петербурге

В матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" на своем поле проиграл казанскому "Рубину" со счетом 1:2. Счет открыл Александр Ерохин, но затем победу казанцам принесли голы Джордже Деспотовича и Дарко Евтича.

"Зенит" остался на первом месте в турнирной таблице чемпионата России, "Рубин" поднялся на девятую позицию.

"Зенит" Санкт-Петербург - "Рубин" Казань - 1:2 (1:1)

Голы: Ерохин, 26 - 1:0, Деспотович, 43 - 1:1, Евтич, 69 - 1:2

"Зенит": Кержаков, Ловрен, Дуглас Сантос, Караваев, Ракицкий, Ерохин, Оздоев (Кузяев, 70), Вендел, Барриос, Дзюба, Дриусси.

"Рубин": Дюпин, Уремович, Самошников, Бегич, Старфельт, Кварацхелия, Бакаев, Шатов, Евтич, Хван Ин Бом, Деспотович.

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