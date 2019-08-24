"Зенит" проиграл "Уфе" в 7-м туре РПЛ

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"Зенит" проиграл "Уфе" в 7-м туре РПЛ

В рамках 7-го тура РПЛ "Уфа" неожиданно переиграла "Зенит".

"Зенит" продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, а "Уфа" поднялась на 9-е место.

"Уфа" - "Зенит" 1:0

Гол: Фомин, 79 - 1:0

"Уфа": Беленов, Табидзе (Аликин, 85), Неделчару, Пуцко, Сухов, Карп, Гиоргобиани, Емельянов (Тилль, 66), Фомин, Йокич, Козлов (Бизяк, 27).

"Зенит": Лунев, Дуглас Сантос, Ракицкий, Смольников (Жирков, 83), Иванович, Ригони (Сутормин, 70), Ерохин (Кузяев, 63), Оздоев, Барриос, Азмун, Дзюба.

Предупреждения: Оздоев (35), Ерохин (46), Фомин (52), Карп (53), Беленов (76).

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