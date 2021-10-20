"Зенит" проиграл "Ювентусу" в Лиге Чемпионов
Фото: твиттер УЕФА
В рамках 3-го тура групповой стадии Лиги Чемпионов "Зенит" уступил "Ювентусу".
"Ювентус" с 9 очками лидирует в группе, "Зенит" идет третьим.
"Зенит" Россия - "Ювентус" Италия 0:1
Гол: Кулусевски, 86 - 0:1
"Зенит": Крицюк, Караваев (Сутормин, 61), Ловрен, Ракицкий, Чистяков, Дуглас Сантос, Ерохин, Барриос, Вендел, Дзюба (Азмун, 61), Малком (Кузяев, 69), Клаудиньо.
"Ювентус": Шченсны, Де Шильо, Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро (Куадрадо, 58), Локателли (Артур, 58), Бентанкур (Рэмзи, 84), Маккенни, Мората (Кин, 76), Бернардески (Кулусевски, 58), Кьеза.
Читайте также: "Барселона" минимально переиграла киевское "Динамо". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Вильярреал" уверенно обыграл "Янг Бойз", "Лилль" сыграл вничью с "Севильей"
-
"Челси" разгромил "Мальме" в Лиге Чемпионов
-
"Бавария" уверенно разобралась с "Бенфикой"
-
Гол Роналду принес "Манчестер Юнайтед" волевую победу над "Аталантой"
-
"Зенит" проиграл "Ювентусу" в Лиге Чемпионов
-
"Челси" теряет Лукаку и Вернера
-
"Барселона" объявила о продлении контракта с Фати
-
Стали известны детали драки пьяного болельщика и журналиста на игре "Спартак" - "Лестер"
-
Пике повторил рекорд по голам в Лиге Чемпионов среди защитников
-
Фанаты "Спартака" поддержали Виторию после поражения от "Лестера"
-
Агент Головина рассказал, почему футболист не сыграет против ПСВ
-
Пьяный болельщик с ВИП-сектора избил журналиста РБК после игры "Спартак" против "Лестера"
-
"РБ Зальцбург" обыграл "Вольфсбург" в матче Лиги Чемпионов
-
"Барселона" минимально переиграла киевское "Динамо"
-
Витория прокомментировал поражение от "Лестера"
-
Кафельников не верит в выход "Спартака" из группы Лиги Европы
-
Анри не назвал Месси лучшим игроком, с которым он выступал в одной команде
-
Комментатор Шмурнов ярко отреагировал на игру Рассказова в матче с "Лестером"
-
Каррера готов вернуться в "Спартак"
-
Линекер ярко отреагировал на победу "Лестера" над "Спартаком"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4