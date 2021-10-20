"Зенит" проиграл "Ювентусу" в Лиге Чемпионов

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"Зенит" проиграл "Ювентусу" в Лиге ЧемпионовФото: твиттер УЕФА

В рамках 3-го тура групповой стадии Лиги Чемпионов "Зенит" уступил "Ювентусу".

"Ювентус" с 9 очками лидирует в группе, "Зенит" идет третьим.

"Зенит" Россия - "Ювентус" Италия 0:1

Гол: Кулусевски, 86 - 0:1

"Зенит": Крицюк, Караваев (Сутормин, 61), Ловрен, Ракицкий, Чистяков, Дуглас Сантос, Ерохин, Барриос, Вендел, Дзюба (Азмун, 61), Малком (Кузяев, 69), Клаудиньо.

"Ювентус": Шченсны, Де Шильо, Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро (Куадрадо, 58), Локателли (Артур, 58), Бентанкур (Рэмзи, 84), Маккенни, Мората (Кин, 76), Бернардески (Кулусевски, 58), Кьеза.  

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