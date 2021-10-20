"Зенит" проиграл "Ювентусу" в Юношеской лиге УЕФА
Фото: твиттер "Ювентуса"/Автор неизвестен
В матче 3-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА петербургский "Зенит" на своем поле проиграл туринскому "Ювентусу" со счетом 0:2.
Победу итальянскому клубу принесли голы Габриэле Мулацци и Николо Турко.
"Ювентус", набрав семь очков, вышел на первое место в турнирной таблице группы Н. "Зенит" с тремя очками остался на третьей позиции.
"Зенит" U19 Россия – "Ювентус" U19 Италия - 0:2 (0:1)
Голы: Мулацци, 2 - 0:1, Турко, 67 - 0:2
"Зенит": Бязров, Хотулев, Сандрачук, Трощенков, Зигангиров, Ким, Марьянов, Кузнецов, Саусь (Родионов, 46), Касимов, Белохонов.
"Ювентус": Шенко, Бикиен, Савона, Турриккья, Мулацци, Соуле (Турко, 63), Омич, Айлинг, Миретти (Бонетти, 87), Фьюмано (Чити, 71), Шибозо (Хаса, 87).
Не пропустите: Месси принес ПСЖ победу в матче с "РБ Лейпциг". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Кулибали рассказал, как на него повлиял расизм фанатов "Фиорентины"
-
Дзюба ярко высказался о предстоящих матчах "Зенита" со "Спартаком" и "Динамо"
-
Банкир Авен высказался о возможном выкупе "Спартака" у Федуна
-
ПСЖ предложит Мбаппе необычный контракт
-
Усман Дембеле может перейти в "Ньюкасл"
-
"Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" вступили в борьбу за Ольмо
-
Тухель признан тренером года в Германии
-
"Зенит" проиграл "Ювентусу" в Юношеской лиге УЕФА
-
Линекер высказался об увольнении Брюса с поста главного тренера "Ньюкасла"
-
"Атлетико" теряет Маркоса Льоренте
-
Эмери оценил игру российского хавбека "Вильярреала" Иосифова
-
Вальбуэна высказался о предстоящем суде над Бензема
-
2
Несколько европейских футбольных федераций выдвинули ультиматум ФИФА из-за реформы чемпионата мира
-
Дзюба сравнил себя со львом, говоря о своей мотивации
-
Стив Брюс получит огромную компенсацию за увольнение с поста наставника "Ньюкасла"
-
Ещенко рассказал, как Витория изменил питание футболистов в "Спартаке"
-
Тухель высказался о возможном переходе Холанда в "Челси"
-
Черчесов ответил Канчельскису на обвинения в продаже мест в сборной России
-
Озил может вернуться в АПЛ
-
Сборная России поздравила Аленичева с днём рождения
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4