"Зенит" проиграл "Ювентусу" в Юношеской лиге УЕФА

Фото: твиттер "Ювентуса"/Автор неизвестен

В матче 3-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА петербургский "Зенит" на своем поле проиграл туринскому "Ювентусу" со счетом 0:2.

Победу итальянскому клубу принесли голы Габриэле Мулацци и Николо Турко.

"Ювентус", набрав семь очков, вышел на первое место в турнирной таблице группы Н. "Зенит" с тремя очками остался на третьей позиции.

"Зенит" U19 Россия – "Ювентус" U19 Италия - 0:2 (0:1)

Голы: Мулацци, 2 - 0:1, Турко, 67 - 0:2

"Зенит": Бязров, Хотулев, Сандрачук, Трощенков, Зигангиров, Ким, Марьянов, Кузнецов, Саусь (Родионов, 46), Касимов, Белохонов.

"Ювентус": Шенко, Бикиен, Савона, Турриккья, Мулацци, Соуле (Турко, 63), Омич, Айлинг, Миретти (Бонетти, 87), Фьюмано (Чити, 71), Шибозо (Хаса, 87).

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