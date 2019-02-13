"Зенит" прокомментировал информацию о нападении фанатов "Фенербахче"

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"Зенит" прокомментировал информацию о нападении фанатов "Фенербахче"

"Зенит" прокомментировал информацию о нападении фанатов "Фенербахче" на болельщиков питерской команды.

Ранее сообщалось, что фанаты "канареек" атаковали россиян в Стамбуле с ножами и арматурой в преддверии матча между двумя командами в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

"Все девять автобусов с болельщиками доехали до стадиона без происшествий. Никаких стычек не было" - информирует "Фонтанка" со ссылкой на источник в клубе из Петербурга.

Напомним, что "Фенербахче" обыграл "Зенит" со счётом 1:0. Ответный матч состоится 21 февраля.

Не пропустите: Впервые с 2006 года "Зенит" проиграл в четырёх подряд официальных матчах. | http://soccernews.ru 

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