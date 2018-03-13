"Зенит" прокомментировал конфликт болельщиков с Манчини

"Зенит" прокомментировал конфликт болельщиков команды с главным тренером Роберто Манчини.

Поклонника клуба опубликовали в социальной сети фотографию с матча с "Ростовом" (0:0), под которой оскорбили наставника. Итальянец после этого грубо отреагировал на реплику одного из фанатов.

"Зенит" уважает своих болельщиков и своего главного тренера, и призывает главного тренера и болельщиков быть взаимовежливыми", - говорится в сообщении клуба.

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