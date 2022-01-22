"Зенит" прокомментировал переход Азмуна в "Байер"
Фото: инстаграм Азмуна
Пресс-секретарь "Зенита" Антон Макаренко высказался о переходе форварда Сердара Азмуна в "Байер".
"То, что Азмун заключил контракт с "Байером" с сезона 22/23 не отменяет, что он остаётся футболистом "Зенита" до окончания сезона 21/22 со всеми вытекающими последствиями", - приводит слова Макаренко "Чемпионат".
Ранее стало известно, что Азмун присоединится к немецкому клубу летом 2022 года.
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