"Зенит" прокомментировал переход Азмуна в "Байер"

Фото: инстаграм Азмуна

Пресс-секретарь "Зенита" Антон Макаренко высказался о переходе форварда Сердара Азмуна в "Байер".

"То, что Азмун заключил контракт с "Байером" с сезона 22/23 не отменяет, что он остаётся футболистом "Зенита" до окончания сезона 21/22 со всеми вытекающими последствиями", - приводит слова Макаренко "Чемпионат".

Ранее стало известно, что Азмун присоединится к немецкому клубу летом 2022 года.

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