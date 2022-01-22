"Зенит" прокомментировал переход Азмуна в "Байер"

Теги зенит санкт-петербургсердар азмунбайер леверкузен

"Зенит" прокомментировал переход Азмуна в "Байер"Фото: инстаграм Азмуна

Пресс-секретарь "Зенита" Антон Макаренко высказался о переходе форварда Сердара Азмуна в "Байер".

"То, что Азмун заключил контракт с "Байером" с сезона 22/23 не отменяет, что он остаётся футболистом "Зенита" до окончания сезона 21/22 со всеми вытекающими последствиями", - приводит слова Макаренко "Чемпионат".

Ранее стало известно, что Азмун присоединится к немецкому клубу летом 2022 года.

Читайте также: "Байер" объявил о трансфере Азмуна. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Стали известны пары африканских стыков за выход на ЧМ-2022

Стали известны пары африканских стыков за выход на ЧМ-2022

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов