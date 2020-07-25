Семак прокомментировал победу "Зенита" над "Химками" в финале Кубка России
Наставник "Зенита" Сергей Семак дал комментарии после победы над "Химками" (1:0) в финале Кубка России.
"Сердце екнуло на последней секунде, когда мяч попал в штангу. У каждой команды может быть один момент за игру. Счет скользкий, напряжение держалось до самого конца. Нам нужно было раньше забивать, тогда не была бы такая валидольная концовка.
Сложная, трудовая, абсолютно заслуженная победа. И на этой ноте мы завершаем этот сезон, который оказался для нас очень удачным. Десять лет золотой дубль не делала команда, это прекрасно.
Судейская тема меня не волнует. Победили по делу. Я еще не пересматривал эпизод с пенальти, однако от игроков "Химок" претензий не было", - заявил Семак.
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