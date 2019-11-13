"Зенит" прокомментировал решение Давида Вильи завершить карьеру

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"Зенит" прокомментировал решение Давида Вильи завершить карьеру

Пресс-служба "Зенита" отреагировала на решение легендарного испанского форварда Давида Вильи повесить бутсы на гвоздь по окончании сезона.

"Для нас было честью играть против тебя. Удачи, приятель", - говорится в публикации питерского клуба в твиттере.

Напомним, что сейчас Вилья выступает за японский "Виссел Кобе", а до переезда в Азию он играл за хихонский "Спортинг", "Сарагосу", "Валенсию", "Барселону", "Атлетико", "Нью-Йорк Сити" и "Мельбурн Сити".

Нападающий провёл 98 матчей за сборную Испании и забил 59 голов. Он является лучшим бомбардиром в истории "Фурии Рохи".

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