"Зенит" прокомментировал слухи о расистском отношении фанатов к Малкому

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"Зенит" прокомментировал слухи о расистском отношении фанатов к Малкому

Спортивный директор "Зенита" Хавьер Рибальта в интервью изданию AS опроверг информацию о конфликте между болельщиками и новичком команды Малкомом.

Ранее сообщалось, что фанаты "сине-бело-голубых" не приняли бразильца из-за цвета его кожи.

"Болельщики без ума от Малкома. Новости о расизме - фейк, распространившийся в интернете, есть видеоролики, подтверждающие это. Этот трансфер добавляет нам престижа и ставит на футбольную карту, ведь мы напрямую подписали игрока из "Барселоны",  сказал Рибальта.

Напомним, что "Зенит" купил Малкома у "Барселоны" за 40 миллионов евро плюс бонусы.

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