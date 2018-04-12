"Зенит" прокомментировал слухи об отставке Миллера

Пресс-служба "Газпрома" прокомментировала слухи о возможной отставке председателя правления компании Алексея Миллера, который является патроном "Зенита".

"Подобная "информация" появляется регулярно с момента назначения Алексея Миллера на должность председателя правления ПАО "Газпром" в 2001 году, то есть уже почти 18 лет. Как это отразилось на футбольном клубе "Зенит", вы можете сделать выводы сами", – сообщили в "Газпроме".

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