"Зенит" прокомментировал выход "Лиона" в полуфинал Лиги Чемпионов

"Зенит" в твиттере прокомментировал победу "Лиона в матче четвертьфинала Лиги чемпионов над "Манчестер Сити" (3:1).

"Победить "Лион" дано не каждому", - написано в англоязычной версии клуба в твиттере.

Напомни, петербургская команда дважды встречалась с "Лионом" в групповом турнире ЛЧ. В гостях "Зенит" уступил клубу со счетом 1:2, а дома выиграл у соперника (2:0).

В полуфинале турнира "Лион" встретится с "Баварией". Матч состоится 19 августа.

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