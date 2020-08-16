"Зенит" прокомментировал выход "Лиона" в полуфинал Лиги Чемпионов
"Зенит" в твиттере прокомментировал победу "Лиона в матче четвертьфинала Лиги чемпионов над "Манчестер Сити" (3:1).
"Победить "Лион" дано не каждому", - написано в англоязычной версии клуба в твиттере.
Beating Lyon in the #UCL aint for everybody #MCIOL https://t.co/0j9gFz6hFv— FC Zenit in English✨ (@fczenit_en) August 15, 2020
Напомни, петербургская команда дважды встречалась с "Лионом" в групповом турнире ЛЧ. В гостях "Зенит" уступил клубу со счетом 1:2, а дома выиграл у соперника (2:0).
В полуфинале турнира "Лион" встретится с "Баварией". Матч состоится 19 августа.
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