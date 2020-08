"Зенит" прокомментировал выход "Лиона" в полуфинал Лиги Чемпионов

"Зенит" в твиттере прокомментировал победу "Лиона в матче четвертьфинала Лиги чемпионов над "Манчестер Сити" (3:1).

"Победить "Лион" дано не каждому", - написано в англоязычной версии клуба в твиттере.

Beating Lyon in the #UCL aint for everybody #MCIOL https://t.co/0j9gFz6hFv