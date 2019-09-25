"Зенит" прошёл в 1/8 финала Кубка России, "Тамбов" вылетел из турнира

Завершились ещё два матча 1/16 финала Кубка России.

В Томске местная "Томь" разгромила "Тамбов" со счётом 4:0. Команда Александра Григоряна стала вторым представителем РПЛ после "Динамо", вылетевшим на первой же стадии турнира.

В другом поединке "Зенит" в гостях не без труда обыграл "Енисей". Волевую победу "сине-бело-голубым" принесли голы Алексея Сутормина и Роберта Мака.

"Томь" - "Тамбов" - 4:0

Голы: Тлупов, 28 - 1:0, Талалай, 36 - 2:0, Сасин, 63 - 3:0, Казанков, 74 (пенальти) - 4:0.

"Томь": Сиукаев, Эдиев, Горбатюк, Каленкович (Пенчиков, 80), Шурыгин, Шалаев, Калинский, Сасин (Казанков, 68), Талалай (Житнев, 80), Плетнев, Тлупов.

"Тамбов": Сугробов, Рыбин, Осипенко, Грицаенко, Кулик, Килин (Чернышов, 46), Чуперка, Муниру (Карасев, 75), Мохаммед (Бенито, 46), Мамтов, Аппаев.



"Енисей" - "Зенит" - 1:2

Голы: Савичев, 14 - 1:0; Сутормин, 58 (пенальти) - 1:1; Мак, 64 - 1:2.

"Енисей": Филиппов, Мильдзихов, Клещенко, Рожков, Гарбуз (Комков, 77), Савичев, Ланин, Харитонов, Зотов (Иванов, 82), Хубулов (Саркисов, 70), Долгов.

"Зенит": Кержаков, Смольников (Мусаев, 60), Маммана, Осорио, Караваев, Шатов (Иванов, 88), Кузяев, Дуглас Сантос, Краневиттер, Мак (Воробьев, 81), Сутормин.

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