"Зенит" просит перенести матч с "Рубином"

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"Зенит" просит перенести матч с "Рубином"

"Зенит" просит перенести матч третьего тура чемпионата России против "Рубина", который запланирован на 12 августа.

Питерский клуб предлагает провести игру днём позднее. Просьба "сине-бело-голубых" обусловлена их участием в третьем отборочном раунде Лиги Европы.

"Мы получили письмо от футбольного клуба "Зенит" с просьбой перенести матч с "Рубином" на понедельник. Сейчас мы ждём, когда пройдут матчи Лиги Европы, и официальным письмом уведомим клуб о принятом решении. Всё в соответствии с регламентом" - сказал спортивный директор РПЛ Виктор Пышкин.

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Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 1 3
2 Рубин 1 3
3 Анжи 1 3
4 Ростов 1 3
5 Спартак Москва 1 3
6 Арсенал Тула 1 1
7 ЦСКА Москва 1 1
8 Динамо Москва 1 1
9 Крылья Советов 1 1
10 Локомотив Москва 1 1
11 Уфа 1 1
12 Краснодар 1 0
13 Ахмат 1 0
14 Оренбург 1 0
15 Урал 1 0
16 Енисей Красноярск 1 0
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