"Зенит" просит перенести матч с "Рубином"

"Зенит" просит перенести матч третьего тура чемпионата России против "Рубина", который запланирован на 12 августа.

Питерский клуб предлагает провести игру днём позднее. Просьба "сине-бело-голубых" обусловлена их участием в третьем отборочном раунде Лиги Европы.

"Мы получили письмо от футбольного клуба "Зенит" с просьбой перенести матч с "Рубином" на понедельник. Сейчас мы ждём, когда пройдут матчи Лиги Европы, и официальным письмом уведомим клуб о принятом решении. Всё в соответствии с регламентом" - сказал спортивный директор РПЛ Виктор Пышкин.

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