"Зенит" протроллил "Рому" в ролике о переходе Малкома

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"Зенит" протроллил "Рому" в ролике о переходе Малкома

"Рома" поздравила "Зенит" с покупкой хавбека "Барселоны" Малкома.

Напомним, петербургский клуб купил 22-летнего игрока сегодня, 2 августа. Его контракт рассчитан до 2024 года. В "Барселоне" он провел 1 сезон.

"Зенит" объявил о переходе, представив футболиста в качестве бывшего игрока "Ромы". В римский клуб футболист должен был перейти в 2018 году.

"Очень гордимся тем временем, когда ты был игроком нашего клуба. Теперь покажи все это величие в чемпионате России. Удачи в "Зените", - написала пресс-служба "Ромы"

"Нет ли у вас записей его игры, которые мы могли бы использовать?" - написали в ответ в "Зените".

"У нас есть незаконченное видео, но тогда админ "Ромы" явно был под наркотой", - написали римляне.

А еще: Малком прокомментировал свой переход в "Зенит"| http://soccernews.ru
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