"Зенит" протроллил "Рому" в ролике о переходе Малкома
"Рома" поздравила "Зенит" с покупкой хавбека "Барселоны" Малкома.
Напомним, петербургский клуб купил 22-летнего игрока сегодня, 2 августа. Его контракт рассчитан до 2024 года. В "Барселоне" он провел 1 сезон.
"Зенит" объявил о переходе, представив футболиста в качестве бывшего игрока "Ромы". В римский клуб футболист должен был перейти в 2018 году.
It's official! #DavaiMalcom pic.twitter.com/98VzpjQmhk— FC Zenit in English (@fczenit_en) 2 августа 2019 г.
"Очень гордимся тем временем, когда ты был игроком нашего клуба. Теперь покажи все это величие в чемпионате России. Удачи в "Зените", - написала пресс-служба "Ромы"
"Нет ли у вас записей его игры, которые мы могли бы использовать?" - написали в ответ в "Зените".
"У нас есть незаконченное видео, но тогда админ "Ромы" явно был под наркотой", - написали римляне.
А еще: Малком прокомментировал свой переход в "Зенит"| http://soccernews.ru
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Официально: Малком перешел в "Зенит"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|90
|2
|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17