"Зенит" проведет еще одну встречу с "Ромой" по трансферу Маноласа

Теги ромазенит санкт-петербургкостас манолас

"Зенит" проведет еще одну встречу с "Ромой" по трансферу МаноласаПитерский "Зенит" проведет еще одну встречу с итальянской "Ромой" по трансферу защитника "волков" Костаса Маноласа.

По сведениям работника Tele Radio Stereo Джакопо Палицци, новые переговоры по 26-летнему греку "сине-бело-голубые" намерены провести уже завтра.

Ранее сам игрок не явился на запланированный медосмотр, который должен был предшествовать его переходу в "Зенит". Генеральный директор римской клиники, куда должен был явиться Манолас, уже сообщил, что ему неведомы причины такого поступка футболиста. | soccernews.ru

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