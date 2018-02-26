"Зенит" проведёт товарищеский матч с командой из третьего итальянского дивизиона

Питерский "Зенит" на своём официальном сайте анонсировал товарищеский матч с итальянской командой "Расинг Фонди".

Игра между "сине-бело-голубыми" и представителем Серии C состоится во вторник, 27 февраля, в 17:00 по московскому времени.

Напомним, что чемпионат России для "Зенита" возобновляется 3 марта домашним матчем против пермского "Амкара".

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