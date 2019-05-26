"Зенит" провел чемпионский парад на воде

"Зенит" провел парад, посвященный победе команды в российской Премьер-лиге.

В этот раз игроки и тренерский штаб клуба отпраздновали чемпионство прогулкой на теплоходе по рекам и каналам Санкт-Петербурга.

Напомним, что "Зенит" оформил чемпионство еще 4 мая, а 12 мая им был вручен кубок и медали.

Сегодня в заключительном туре РПЛ "Зенит" одержал победу над "Енисеем" (4:1).

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