"Зенит" провел чемпионский парад на воде

Теги зенит санкт-петербург

"Зенит" провел чемпионский парад на воде

"Зенит" провел парад, посвященный победе команды в российской Премьер-лиге.

В этот раз игроки и тренерский штаб клуба отпраздновали чемпионство прогулкой на теплоходе по рекам и каналам Санкт-Петербурга.

Напомним, что "Зенит" оформил чемпионство еще 4 мая, а 12 мая им был вручен кубок и медали.

Сегодня в заключительном туре РПЛ "Зенит" одержал победу над "Енисеем" (4:1).

Читайте также: Дзюба - лучший ассистент РПЛ в сезоне-2018/19. | http://soccernews.ru   
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" подвел итоги сезона

"Спартак" подвел итоги сезона

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 30 64
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 30 56
3 Краснодар Краснодар 30 56
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 30 51
5 Спартак Москва Спартак Москва 30 49
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 30 46
7 Оренбург Оренбург 30 43
8 Ахмат Ахмат 30 42
9 Ростов Ростов 30 41
10 Урал Урал 30 38
11 Рубин Рубин 30 36
12 Динамо Москва Динамо Москва 30 33
13 Крылья Советов Крылья Советов 30 28
14 Уфа Уфа 30 26
15 Анжи Анжи 30 21
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов