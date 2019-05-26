"Зенит" провел чемпионский парад на воде
"Зенит" провел парад, посвященный победе команды в российской Премьер-лиге.
В этот раз игроки и тренерский штаб клуба отпраздновали чемпионство прогулкой на теплоходе по рекам и каналам Санкт-Петербурга.
#ИдетВолна pic.twitter.com/gWhSYGzPPm— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 26 мая 2019 г.
#ЧемпионскийПарад pic.twitter.com/sF38O4ZQsm— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 26 мая 2019 г.
#ИдетВолна #ЧемпионскийПарад pic.twitter.com/s0zcp7Wf11— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 26 мая 2019 г.
Великий город! #ВКаждомИзНас #ЧемпионскийПарад pic.twitter.com/JmJYfY2tfK— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 26 мая 2019 г.
Напомним, что "Зенит" оформил чемпионство еще 4 мая, а 12 мая им был вручен кубок и медали.
Сегодня в заключительном туре РПЛ "Зенит" одержал победу над "Енисеем" (4:1).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20