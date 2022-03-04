"Зенит" провёл юбилейный матч и забил юбилейный гол на "Газпром Арене"
Фото твиттер "Зенита"
Питерский "Зенит" достиг отметки в 100 проведённых официальных игр на "Газпром Арене".
Юбилейным для "сине-бело-голубых" стал кубковый поединок против "КАМАЗа", завершившийся разгромом соперника со счётом 6:0.
В этом матче также был забит юбилейный 250-й гол команды на вышеуказанном стадионе. Его автором стал Артём Дзюба.
Напомним, что "Газпром Арену" открыли 22 апреля 2017 года.
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