"Зенит" провёл юбилейный матч и забил юбилейный гол на "Газпром Арене"

Фото твиттер "Зенита"

Питерский "Зенит" достиг отметки в 100 проведённых официальных игр на "Газпром Арене".

Юбилейным для "сине-бело-голубых" стал кубковый поединок против "КАМАЗа", завершившийся разгромом соперника со счётом 6:0.

В этом матче также был забит юбилейный 250-й гол команды на вышеуказанном стадионе. Его автором стал Артём Дзюба.

Напомним, что "Газпром Арену" открыли 22 апреля 2017 года.

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