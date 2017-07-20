"Зенит" провернул очередной трансфер
Питерский "Зенит" посредством своего официального сайта подтвердил информацию о том, что состав команды пополнил защитник португальской "Лейрии" Томас Рукас.
Контракт с 20-летним беком был подписан сроком на четыре года. Сам Рукас, комментируя свой переход, рассказал, как возник вариант с "Зенитом": "Был в отпуске, отдыхал. Буквально месяц назад агент сказал, что есть возможность попробовать себя в Петербурге. Согласился сразу, потому что понимал, что это за клуб. Уверен, что "Зенит" - это большой шаг в моей карьере".
Напомним, "Зенит" близок к подписанию Рейносо. | soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Бенфика
|34
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|2
|Порту
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|76
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|Спортинг Лиссабон
|34
|70
|4
|Витория Гимарайнш
|34
|62
|5
|Брага
|34
|54
|6
|Маритиму
|34
|50
|7
|Рио Аве
|34
|49
|8
|Фейренсе
|34
|48
|9
|Боавишта
|34
|43
|10
|Эшторил
|34
|38
|11
|Дешпортиво Чавес
|34
|38
|12
|Витория Сетубал
|34
|38
|13
|Пасуш де Феррейра
|34
|36
|14
|Белененсиш
|34
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|15
|Морейренсе ФК
|34
|33
|16
|КД Тондела
|34
|32
|17
|ФК Арука
|34
|32
|18
|Насьонал
|34
|21