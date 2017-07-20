"Зенит" провернул очередной трансфер

Теги зенит санкт-петербургуниан лейриятомас рукас

"Зенит" провернул очередной трансферПитерский "Зенит" посредством своего официального сайта подтвердил информацию о том, что состав команды пополнил защитник португальской "Лейрии" Томас Рукас.

Контракт с 20-летним беком был подписан сроком на четыре года. Сам Рукас, комментируя свой переход, рассказал, как возник вариант с "Зенитом": "Был в отпуске, отдыхал. Буквально месяц назад агент сказал, что есть возможность попробовать себя в Петербурге. Согласился сразу, потому что понимал, что это за клуб. Уверен, что "Зенит" - это большой шаг в моей карьере".

Напомним, "Зенит" близок к подписанию Рейносо. | soccernews.ru

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