"Зенит" проявляет интерес к хавбеку "Динамо" и защитнику "Краснодара"

Питерский "Зенит" проявляет интерес сразу к двум отечественным исполнителям, информирует Спорт день за днем.

Так, по сведениям источника, ближайшим летом "сине-бело-голубые" намерены предпринять попытки приобрести полузащитника московского "Динамо" Александра Ташаева и защитника "Краснодара" Сергея Петрова.

Напомним, Ловчев назвал двух отечественных специалистов, способных заменить в "Зените" Манчини. | soccernews.ru