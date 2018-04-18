"Зенит" проявляет интерес к хавбеку "Динамо" и защитнику "Краснодара"

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"Зенит" проявляет интерес к хавбеку "Динамо" и защитнику "Краснодара"Питерский "Зенит" проявляет интерес сразу к двум отечественным исполнителям, информирует Спорт день за днем.

Так, по сведениям источника, ближайшим летом "сине-бело-голубые" намерены предпринять попытки приобрести полузащитника московского "ДинамоАлександра Ташаева и защитника "КраснодараСергея Петрова.

Напомним, Ловчев назвал двух отечественных специалистов, способных заменить в "Зените" Манчини. | soccernews.ru

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