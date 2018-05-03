Питерский "Зенит" проявляет интерес к шести российским игрокам, информируют Невские новости.

Так, по сведениям издания, предположительно, в сферу интересов "сине-бело-голубых" входят защитники Дмитрий Живоглядов ("Уфа") и Сергей Петров ("Краснодар") и полузащитники Иван Обляков ("Уфа"), Александр Ташаев ("Динамо") и братья Алексей и Антон Миранчуки (оба - "Локомотив").

Напомним, матч "Локомотива" и "Зенита" покажут в 23-х странах мира. | soccernews.ru