"Зенит" проявляет интерес к шести российским игрокам

Теги зенит санкт-петербург

"Зенит" проявляет интерес к шести российским игрокамПитерский "Зенит" проявляет интерес к шести российским игрокам, информируют Невские новости.

Так, по сведениям издания, предположительно, в сферу интересов "сине-бело-голубых" входят защитники Дмитрий Живоглядов ("Уфа") и Сергей Петров ("Краснодар") и полузащитники Иван Обляков ("Уфа"), Александр Ташаев ("Динамо") и братья Алексей и Антон Миранчуки (оба - "Локомотив").

Напомним, матч "Локомотива" и "Зенита" покажут в 23-х странах мира. | soccernews.ru

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