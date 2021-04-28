"Зенит" прямо на стадионе получит кубок за победу в РПЛ, если обыграет "Локомотив"
Фото: студия Лебедева
2 мая в Санкт-Петербурге состоится центральный матч 28-го тура Российской Премьер Лиги. "Зенит" примет "Локомотив" и имеет шансы досрочно стать чемпионом страны в третий раз подряд.
Для этого "сине-бело-голубые" должны одержать победу над москвичами.
Если это произойдет, то команда под руководством Сергея Семака получит кубок за победу в чемпионате России прямо на поле после матча.
"Кубок будет привезен в Санкт-Петербург и вручен "Зениту" в случае его победы в чемпионате", – сообщили в пресс-службе лиги.
Питерцы набрали 58 очков в 27 матчах чемпионата, "Локомотив" занимает второе место в таблице и отстает на 6 баллов.
Читать также: Семак прокомментировал победную серию "Локомотива" перед очной встречей | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Кейн: "Тоттенхэм" не дает мне выигрывать трофеи"
-
"Спартак" продолжает издеваться над ЦСКА в соцсетях (видео)
-
Пирло уйдет из "Ювентуса"
-
Нагельсманн стал самым дорогим тренерским трансфером в истории
-
Дерби "денежных мешков": чего ожидать от матча полуфинала Лиги Чемпионов между ПСЖ и "Манчестер Сити"?
Лента новостей
-
"Барселона" не переживает о переговорах ПСЖ с Месси
-
Сапата прокомментировал слухи об уходе из "Аталанты"
-
УЕФА может допустить болельщиков на финал Лиги Европы
-
Кейн: "Тоттенхэм" не дает мне выигрывать трофеи"
-
Претендент на серебро УПЛ неожиданно уступил середняку
-
Дом вице-президента "Манчестер Юнайтед" атаковали неизвестные в масках
-
Бывший тренер сборной Испании может возглавить "Валенсию"
-
"Зенит" прямо на стадионе получит кубок за победу в РПЛ, если обыграет "Локомотив"
-
Унаи Эмери высказался об Артете перед матчем против "Арсенала" в Лиге Европы
-
"Спартак" продолжает издеваться над ЦСКА в соцсетях (видео)
-
Микель Артета перед полуфиналом Лиги Европы похвалил "Вильярреал"
-
Пирло уйдет из "Ювентуса"
-
Кастильехо хочет покинуть "Милан"
-
Нагельсманн стал самым дорогим тренерским трансфером в истории
-
Сульшер высказался о предстоящем полуфинале Лиги Европы
-
Прошел первый суд над Гиггзом
-
Дерби "денежных мешков": чего ожидать от матча полуфинала Лиги Чемпионов между ПСЖ и "Манчестер Сити"?
-
Раньери может возглавить "Фиорентину"
-
Семак прокомментировал победную серию "Локомотива" перед очной встречей
-
Марсело может пропустить ответную игру с "Челси". Названа необычная причина