"Зенит" прямо на стадионе получит кубок за победу в РПЛ, если обыграет "Локомотив"

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2 мая в Санкт-Петербурге состоится центральный матч 28-го тура Российской Премьер Лиги. "Зенит" примет "Локомотив" и имеет шансы досрочно стать чемпионом страны в третий раз подряд.

Для этого "сине-бело-голубые" должны одержать победу над москвичами.

Если это произойдет, то команда под руководством Сергея Семака получит кубок за победу в чемпионате России прямо на поле после матча.

"Кубок будет привезен в Санкт-Петербург и вручен "Зениту" в случае его победы в чемпионате", – сообщили в пресс-службе лиги.

Питерцы набрали 58 очков в 27 матчах чемпионата, "Локомотив" занимает второе место в таблице и отстает на 6 баллов.