"Зенит" пытается переманить таланта из "Спартака"

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"Зенит" пытается переманить таланта из "Спартака"

Питерский "Зенит" начал работу над трансфером форварда "Спартака" Данилы Прошлякова, сообщают российские СМИ.

"Сине-бело-голубые" не сумели подписать 19-летнего футболиста зимой, однако не утратили к нему интерес.

Сейчас клуб обсуждает возможность перехода с самим нападающим, который хочет стабильно играть на самом высоком уровне.

В связи с этим не исключается вариант с покупкой Прошлякова и отправкой его в аренду.

В минувшем сезоне игрок провёл 22 матча в составе "Спартака-2" в молодёжном первенстве. В его активе 19 забитых голов.

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