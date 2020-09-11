"Зенит" пытался купить Рога

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"Зенит" пытался купить Рога

Питерский "Зенит" был заинтересован в подписании хавбека "Кальяри" Марко Рога, пишет Tuttomercatoweb.

По информации портала, "сине-бело-голубых" отпугнула цена на 25-летнего футболиста.

Итальянский клуб потребовал за Рога 25 миллионов евро, после чего "Зенит" вышел из переговоров.

Хорватский полузащитник выступает за "Кальяри" с лета 2019 года, сыграл 32 матча, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

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