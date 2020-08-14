"Зенит" пытался переманить лидера "Локомотива" Баринова

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"Зенит" пытался переманить лидера "Локомотива" Баринова

Ключевой полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Баринов признался, что его приглашал питерский "Зенит".

"У меня было предложение от "Зенита". Я разговаривал с главным тренером команды. С Семаком", - сказал футболист в интервью, отрывок которого опубликовал телеграм-канал "Foot’больные люди".

23-летний Баринов является воспитанником "железнодорожников", за основную команду он дебютировал в мае 2015 года, с тех пор сыграл 104 матча, забил 6 голов и сделал 4 ассиста.

Контракт хавбека с "Локо" рассчитан до июня 2023 года. Его рыночная стоимость - 12 миллионов евро.

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