"Зенит" пытался подписать лидера "Бенфики"
Фото: инстаграм Рафы Силвы/Автор неизвестен
"Зенит" прошедшим летом предпринимал попытки подписать хавбека сборной Португалии и "Бенфики" Рафу Силву.
Как сообщает TVI24, чемпион России сделал предложение в размере 30 миллионов евро за атакующего полузащитника сборной Португалии.
По информации источника. "Бенфика" ответила отказом на любые попытки "Зенита" установить контакт.
В прошлом сезоне Рафа Силва забил 9 голов и сделал 10 голевых передач в 45 матчах.
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|Санта-Клара
|28
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|Морейренсе ФК
|28
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|Боавишта
|28
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|Жил Висенте
|28
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|Пасуш де Феррейра
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|Витория Сетубал
|28
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|Белененсиш
|27
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|КД Тондела
|28
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|Маритиму
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