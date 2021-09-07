"Зенит" пытался подписать лидера "Бенфики"

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"Зенит" пытался подписать лидера "Бенфики"Фото: инстаграм Рафы Силвы/Автор неизвестен

"Зенит" прошедшим летом предпринимал попытки подписать хавбека сборной Португалии и "Бенфики" Рафу Силву.

Как сообщает TVI24, чемпион России сделал предложение в размере 30 миллионов евро за атакующего полузащитника сборной Португалии.

По информации источника. "Бенфика" ответила отказом на любые попытки "Зенита" установить контакт.

В прошлом сезоне Рафа Силва забил 9 голов и сделал 10 голевых передач в 45 матчах.

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