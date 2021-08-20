"Зенит" пытался вернуть Лунева после его перехода в "Байер"
Вратарь леверкузенского "Байера" Андрей Лунев отказался возвращаться в "Зенит", пишет телеграм-канал "Мутко против".
По информации источника, питерский клуб сделал предложение 29-летнему футболисту вернуться на правах аренды.
Российский страж ворот на такой вариант не согласился. Он выступал за "Зенит" на протяжении четырёх сезонов.
Этим летом Лунев на правах свободного агента перешел в "Байер", заключив контракт на два года.
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|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
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|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
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|Кельн
|32
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|Аугсбург
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|Майнц 05
|32
|34
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|Фортуна Дюссельдорф
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|29
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|Вердер Бремен
|32
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