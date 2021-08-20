"Зенит" пытался вернуть Лунева после его перехода в "Байер"

Фото инстаграм Андрея Лунева

Вратарь леверкузенского "Байера" Андрей Лунев отказался возвращаться в "Зенит", пишет телеграм-канал "Мутко против".

По информации источника, питерский клуб сделал предложение 29-летнему футболисту вернуться на правах аренды.

Российский страж ворот на такой вариант не согласился. Он выступал за "Зенит" на протяжении четырёх сезонов.

Этим летом Лунев на правах свободного агента перешел в "Байер", заключив контракт на два года.

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