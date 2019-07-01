"Зенит" работает над расторжением контракта с Маркизио

"Зенит" ведёт переговоры о расторжении контракта с итальянским полузащитником Клаудио Маркизио, сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, в прекращении сотрудничества заинтересованы обе стороны - футболист не смог заиграть в питерском клубе и хочет сменить обстановку, а "сине-бело-голубые" намерены избавиться от ветерана, который из-за травмы выбыл на неопределённый срок.

33-летний Маркизио перешёл в "Зенит" в сентябре прошлого года на правах свободного агента, заключив контракт до 2020 года.

В составе питерцев хавбек провёл 15 матчей и забил 2 гола. Его рыночная стоимость - 3 миллиона евро.

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