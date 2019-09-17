"Зенит" раскрыл детали контракта с Кокориным

Теги зенит санкт-петербургалександр кокориналександр медведев

"Зенит" раскрыл детали контракта с Кокориным

"Зенит" подписал новое соглашение с нападающим Александром Кокориным.

Как заявил генеральный директор клуба Александр Медведев, контракт рассчитан до лета 2020 года. Зарплата футболиста пока не раскрывается.

Напомним, что Кокорин до суда выступал за "Зенит" с 2015 года. Минувшим летом срок его соглашения с клубом истек.

Ранее сегодня Кокорин и Павел Мамаев были выпущены на свободу по УДО.

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